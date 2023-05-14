Mehmet Muharrem Kasapoğlu oy kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullandı ve demokratik olgunluk çağrısı yaptı.

KERİM UĞUR

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir'de kullandı. Kasapoğlu oyunu kullandıktan sonra, "Demokratik olgunlukla ve halkımızın soğukkanlılığı ile pek çok seçimi geçirdiği gibi bu seçim de aynı olgunlukla demokrasi şöleni olarak geçecektir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullandı. Okula eşi ile gelen Kasapoğlu oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kampanya süreci geçirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin oy verme süreci başladı. Yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımız sandıkta tercihini yapıyor. Gün sonu itibariyle milletimizin kararı ortaya çıkacak. Bu ülke çok seçim geçiren, demokratik olgunlukla ve halkımızın soğukkanlılığı ile pek çok seçimi geçirdiği gibi bu seçim de aynı olgunlukla demokrasi şöleni olarak geçecektir. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm görevlilere de kolaylıklar diliyorum. İzmir'imiz için ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.