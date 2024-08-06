Mehmet Göze Söğütlü Kaymakamlığına atandı
Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Mehmet Göze, görevine başladı. Göze, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle karşılandı ve daha sonra daire müdürleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze görevine başladı.
Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Göze, kaymakamlık binası önünde törenle karşılandı.
Göze, daha sonra daire müdürleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.