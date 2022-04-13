Mehmet Fatih Çıtlak'tan eşini kızdıracak gaf: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor - Haberler

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Mehmet Fatih Çıtlak'tan eşini kızdıracak gaf: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında dil sürçmesi yaşayarak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" ifadelerini kullandı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kanal D ekranlarında Ramazan ayı boyunca sahur programında izleyici ile buluşan Mehmet Fatih Çıtlak, Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı.

"BİR KERE 'EVET' DİYORSUN, DÜNYAN KARARIYOR"

Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yaptığı hatanın farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Aman Mehmet hocanın eşi duymasın" yorumları yapılıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Mehmet Fatih Çıtlak, Güncel, Haberler

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