Mehmet Emin Ekmen'den İktidara Çukurova Havalimanı Eleştirisi: "Aynı Zamanda Başlatılan 3 Projeden 2'si 4 Yıl İçerisinde Bitiriliyor; Bir Diğeri 12...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanamamasını eleştirerek, "Eğer aynı zamanda başlatılan 3 projeden 2'si ortalama 4 yıl içerisinde bitiriliyor; bir diğeri 12 yıl boyunca bitirilemiyorsa burada açık ve net olan bir şey vardır, bir oyalama vardır, bir ihmal vardır ve belki de bir cezalandırma vardır. Biz bunu Kilyos ve Çandarlı Limanı'yla başlayıp bitmesi gereken Mersin Limanı'nda da; Ovit ve Zigana tünelleriyle birlikte başlayıp bitmesi gereken Akdeniz sahil yolunda da ve Ordu-Giresun ve İstanbul Havalimanlarıyla birlikte başlayıp bitmesi gereken Çukurova Havalimanı'nda da görüyoruz. Diğer projeler 'tıkır tıkır' işlerken burada habire işler tasfiye ediliyor habire yeni ihaleler yapılıyor ve yapılmış ihalelere de maalesef para bulunamıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanamamasını eleştirerek, "Eğer aynı zamanda başlatılan 3 projeden 2'si ortalama 4 yıl içerisinde bitiriliyor; bir diğeri 12 yıl boyunca bitirilemiyorsa burada açık ve net olan bir şey vardır, bir oyalama vardır, bir ihmal vardır ve belki de bir cezalandırma vardır. Biz bunu Kilyos ve Çandarlı Limanı'yla başlayıp bitmesi gereken Mersin Limanı'nda da; Ovit ve Zigana tünelleriyle birlikte başlayıp bitmesi gereken Akdeniz sahil yolunda da ve Ordu-Giresun ve İstanbul Havalimanlarıyla birlikte başlayıp bitmesi gereken Çukurova Havalimanı'nda da görüyoruz. Diğer projeler 'tıkır tıkır' işlerken burada habire işler tasfiye ediliyor habire yeni ihaleler yapılıyor ve yapılmış ihalelere de maalesef para bulunamıyor" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, henüz yapımı tamamlanmayan Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi'yle ilgili açıklama yaptı. Ekmen, şunları söyledi:

"MERSİNLİLERİN GÜNAHI NEYDİ, ÇUKUROVA HAVALİMANI TAM 12 SENEDİR TAMAMLANAMADI"

"2011 yılında Çukurova Bölgesel Havalimanı için düğmeye basıldı, 8 bin dönüm arazi kamulaştırıldı ve 'Atatürk Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük havalimanı olacak' dendinh. Aradan 12 yıl geçti, derenin altından çok sular aktı, Atatürk Havalimanı kapandı ama Çukurova Havalimanı hala açılabilmiş değil. Aynı sene içinde başlanan bir başka havalimanı projesi daha vardı. Ordu-Giresun Havalimanı tam 4 yılda tamamlandı. 8 senedir hizmet veriyor. Üstelik bu havalimanının denize dolgu yoluyla yapılan bir havalimanı olduğunu hatırlatalım. Mersinlilerin günahı neydi, Çukurova Havalimanı tam 12 senedir tamamlanamadı.

Hükümet Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bitiş tarihine dair yıllardır sürekli sözler veriyor. Tam 5 seçimdir, her seçimde bu havalimanı tekrar tekrar açılıyor, bitiriliyor. 2011'de Sayın Kürşat Tüzmen, '2013 Akdeniz Olimpiyatlarına yetiştireceğiz' demiş. Aynı yıl Binali Bey 2011 yılında, '4-5 ay içerisinde temeli atıyoruz' demiş, temel 2013'te atılmış. Dönemin Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, 'Ordu-Giresun Havalimanı ve Çukurova Havalimanı'nın ihalesini yapıyoruz' demiş. 2011'de Zafer Çağlayan, Mersin milletvekili ve dönemin bakanı, '30 milyon yolcu kapasitesi olacak' demiş. Daha sonra bu 12 milyona düşürülmüş. Dönemin valisi, '2014'te bitecek' demiş. Yine 2012'de müteahhit firma, 'bu işi 2016'da bitireceğiz' demiş.

2014'te Lütfü Elvan bu kez bir yabancı ortaklıkla bunun 2017'de bitirileceğini söylemiş. Ahmet Aslan dönemin Ulaştırma Bakanı 2018'de, bir sonraki Ulaştırma Bakanı '2019'da bitecek' demiş. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, aynı yıl içerisinde, 'bu yıl içerisinde bitirmek mümkün değil' demiş. 10 Aralık'ta bakan '2020'nin sonunda bitecek' diyor, 22 Aralık'ta genel müdür, 'ihaleyi tasfiye ediyoruz' diyor. 2018'de Mersin milletvekili, '2019'da altyapıyı bitireceğiz' demiş. Mart 2019'da bir başka bakan 'bu ay ilk uçağı piste indiriyoruz' diyor. 2020'de Adil Karaismailoğlu, altyapının yüzde 70 oranında bitirildiğini ilan ediyor.

"DİĞER PROJELER 'TIKIR TIKIR' İŞLERKEN BURADA HABİRE İŞLER TASFİYE EDİLİYOR"

Eğer aynı zamanda başlatılan 3 projeden 2'si ortalama 4 yıl içerisinde bitiriliyor; bir diğeri 12 yıl boyunca bitirilemiyorsa burada açık ve net olan bir şey vardır, bir oyalama vardır, bir ihmal vardır ve belki de bir cezalandırma vardır. Biz bunu Kilyos ve Çandarlı Limanı'yla başlayıp bitmesi gereken Mersin Limanı'nda da; Ovit ve Zigana tünelleriyle birlikte başlayıp bitmesi gereken Akdeniz sahil yolunda da ve Ordu-Giresun ve İstanbul Havalimanlarıyla birlikte başlayıp bitmesi gereken Çukurova Havalimanı'nda da görüyoruz. Diğer projeler 'tıkır tıkır' işlerken burada habire işler tasfiye ediliyor habire yeni ihaleler yapılıyor ve yapılmış ihalelere de maalesef para bulunamıyor.

2014'te biteceği söylenen projenin 2017'de yeniden temeli atılıyor. Her 29 Ekim için söz veriliyor. Bu yıl cumhuriyetin yüzüncü yılındayız ancak bu 29 Ekim'e de maalesef yetişemiyor. Yolcu kapasitesinin daraltılması da başlı başına bir sorun. Çünkü Mersin Akdeniz'in tamamına hitap etmekle sadece yurt içi değil; yurt dışı da birçok destinasyonla çok önemli bir turizm merkezine dönüşebilir. Bu havalimanının bir an önce bitirilmesi haliyle.

"PROJE BAŞLANGICINDAN BERİ GEÇEN 12 SENEDE YAŞANAN GECİKMEYİ MERSİNLİLER HAKETMEMEKTEDİR"

Proje başlangıcından beri geçen 12 senede yaşanan gecikmeyi Mersinliler haketmemektedir. Son olarak 29 Ekim tarihi verilmişti ancak bu tarihte de belirsizlik sürmektedir. Temennimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bir an önce tamamlanarak Mersin'e ve Türkiye turizmine kazandırılması ve Mersin'e turizm ve lojistik alanlarda sunacağı katkılarla Türkiye'de altıncı sırada en yüksek vergi ödeyen şehir olarak Mersin'in ilk üç sıralamaya girmesinin sağlanmasıdır. Defalarca kez biteceğini duyurduğunuz bu proje ne zaman bitecek, proje sürecini takip ediyor musunuz? Unutmayalım ki bu havalimanı açıldığında yurt içi çapraz uçuşlar ve Avrupa seferleriyle Mersin turizmine çağ atlatacak bir öneme sahiptir. Bu havalimanının sadece yolcu taşımacılığı için değil; lojistik açıdan da Mersin'in dolayısıyla Türkiye'nin ihracat kapasistesi açısından da çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim."