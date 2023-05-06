Mehmet Çimiç cinayeti zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul'da 6 yıl önce Mehmet Çimiç'i öldüren ve kaçan İlker Atar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İSTANBUL'da 6 yıl önce Mehmet Çimiç 'i öldürüp kaçan İlker Atar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde 2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan İlker Atar'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Atar'ı saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker Atar'ın yakalanmamak için sürekli kıyafet ve saç- sakal tarzını değiştirdiği belirlendi.İşlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İlker Atar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.