Mehmet Bekaroğlu: 'Denetlenmeyen Müstakil Su Depoları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimi dışında kalan müstakil su depolarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a “Türkiye’de müstakil su depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ait iletim hatlarının uzunluğu ne kadardır? Bu konuda devletin elinde herhangi bir envanter çalışması var mıdır? Bu depoların uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi kurum bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimi dışında kalan müstakil su depolarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a " Türkiye'de müstakil su depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ait iletim hatlarının uzunluğu ne kadardır? Bu konuda devletin elinde herhangi bir envanter çalışması var mıdır? Bu depoların uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi kurum bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimindeki su depolarının dışında kalan müstakil su depolarının hiçbir şekilde denetlenmediğini, temizliğinin ve su analizlerinin yapılmadığını, bunun da halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kurum, şu değerlendirmeleri yaptı:

"MÜSTAKİL SU DEPOLARININ KONTROL VE DENETİMİ İÇİN GENEL BİR MEVZUAT EKSİLİĞİ SÖZ KONUSU"

"17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'le içme-kullanma suyunun; depoda ve iletim hatlarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişime uğramadan sağlıklı ve temiz haliyle tüketiminin sağlanmasının amaçlandı. Ne var ki, günlük 10 metreküpten az su sağlayan veya 50'den az kişi tarafından kullanılabilecek müstakil su kaynağından temin edilen sular bu yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Bazı belediyeler, çıkardıkları yönetmelikle bina içi su depolarını kontrol ve denetim altına almış olsalar da günlük 10 metreküpten az su sağlayan veya 50'den az kişi tarafından kullanılan sular için; su depolarının bakımı, temizliği, dezenfeksiyonu ile iletim hatlarının kontrol ve denetimi için genel bir mevzuat eksikliği söz konusudur.

"DAĞINIK YERLEŞİM NEDENİYLE RİZE'DE ÇOK SAYIDA MÜSTAKİL DEPO VAR"

Karadeniz Bölgesi ve özellikle dağınık yerleşimin olduğu Rize il ve ilçelerinde birçok hane, içme-kullanma suyu ihtiyacını, evlerine yakın yerlerde yaptıkları müstakil su depoları aracılığı ile karşılamaktadır. Bu depo ve iletim hatlarında kullanılan malzemeler ulusal ve uluslararası standartlara uygun değildir. Onlarca yıl hiçbir bakım, temizlik, dezenfeksiyon, su analizi, kontroller yapılmamıştır ve bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir."

"MÜSTAKİL SU DEPOLARI DENETLENİYOR MU"

Bekaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de müstakil su depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ait iletim hatlarının uzunluğu ne kadardır? Bu konuda devletin elinde herhangi bir envanter çalışması var mıdır? Bu depoların uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi kurum bu denetimleri ne sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur? Belediyelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuda bir sorumluluğu var mıdır? Denetimler sonucu uygun olmadığı tespit edilen depo ve iletim hatları uygun hale getirilmekte midir? Son 5 yıl içinde uygun olmayan kaç adet su deposu uygun hale getirilmiş, ne kadar uzunlukta iletim hattı iyileştirilmiştir? Rize il genelinde müstakil su deposu sayısı kaçtır, bunlara ait iletim hatlarının toplam uzunluğu ne kadardır? Rize il merkezi ile ilçelerdeki köy ve mahallelerde kullanılmakta olan müstakil su depoları ile bunlara ait iletim hatlarının denetimi yapılmakta mıdır? Evlerde sulardan alınan numuneler incelenmekte midir? Müstakil su depolarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta eksiklik olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?"