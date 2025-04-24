Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de
Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan: Bu tarihten önce olmaz

Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan

Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıldönümünde Anıldı

Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıldönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen anma töreniyle anıldı. Mezarlığında dua ve konuşmalarla yad edilen Yılmaz için ayrıca mevlit okutuldu.

DEVLET eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz vefatının 1'inci yıldönümünde bugün anıldı.

Mehmet Ali Yılmaz için ilk anma saat 11.00'de İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası, spor, sanat ve yakınlarının yer aldığı anmada, kuran okundu dualar edildi. Daha sonra anma törenine katılanlar birer konuşma gerçekleştirdi.

Kabri başında anılan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz için akşam İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nde mevlid okundu.

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz adına, Trabzon İskenderpaşa Camii'nde de mevlit okundu.

Sevenleri, unutulmaz ismi, vefatının 1'inci yıldönümünde bir kez daha yad etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.