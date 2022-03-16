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Mehmet Ali Erbil ekranlara geri mi dönüyor?

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mehmet Ali Erbil ekranlara geri mi dönüyor?

TGRT EU'da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında, Mehmet Ali Erbil'in yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu.

TGRT EU'da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında, Mehmet Ali Erbil'in yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu.

TGRT EU'da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in çok yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu. Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden Erbil'in sevenlerine sürpriz yapacağı ifade edildi. Nasuh Özdemir İstanbuli'nin hazırlayıp sunduğu ve Pazar günü saat 12.30 ila 13.00 arasında ekranlarda olan programda konuşan Nasuh Özdemir İstanbuli ve konuğu, "Çok yakın zamanda Mehmet Ali Erbil'in bir sürprizi olacak. Bildiğiniz üzere kendisi sunuculuk alanında sempatik hareketleri ve güler yüzüyle sevilen ve izlenen bir kişiydi. Verdiğimiz bu bilgiye bir çok kişinin sevineceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllarca Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Erbil, geniş bir kesim tarafından izleniyordu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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