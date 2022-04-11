Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi - Haberler

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Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil'den sevindirici haber geldi.

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil'den sevindirici haber geldi. Başarılı sunucu, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı sağlık sıkıntıları sebebiyle zorlu süreç geçiren ve ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından müjde verdi. Nasuh Özdemir İstanbuli'nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi. Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

(İHA)

Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin, Güncel, Haberler

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