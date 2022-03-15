Mehmet Akif Ersoy, Vezirköprü ve Ladik'te anıldı

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

Vezirköprü Ahmet Faik Edis Kız Anadolu Lisesince hazırlanan program, Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul müdürü Burak Akça, burada yaptığı konuşmada, 1 Mart 1921'de ayakta alkışlanarak dinlenen "İstiklal" şiirinin 12 Mart 1921'de Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Milletimizin büyük bir varoluş mücadelesi, yeni bir irade ve kararlılık ortaya koyduğu günlerde yazılan 'İstiklal' şiiri, toprağı vatan yapmanın önemini, aidiyet ve sahiplenme duygularını en iyi anlatan, aziz milletimizin hissiyatına tercüman olan şiirdir." dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, video gösterimi yapıldı ve oratoryo gösterisi sunuldu. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin de seslendirildiği programda resim, şiir ve kompozisyon alanlarında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ladik

Ladik ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulunun organizasyonuyla düzenlenen program, Akpınar Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Abdurrahman Tarku yaptı.

"İstiklal Marşı" temalı sinevizyon sunumu, tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Çırakoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.