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Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88'inci Yılında Kahire'de Anıldı

Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88'inci Yılında Kahire'de Anıldı
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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de anıldı. Anma programında, Ersoy'un Mısır'daki yaşamına dair belgeler sergilendi ve hayatı üzerine bir panel düzenlendi.

Mısır'da uzun yıllar yaşayan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yılında başkent Kahire'de anıldı.

Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen anma programına, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bazı akademisyenler, medya temsilcileri ve YEE öğrencileri katıldı.

Programda, Ersoy'un Mısır'da yaşadığı yıllara ait arşiv belgeleri de sergilendi.

İlk kez sergilenen belgeler arasında, ünlü Türk besteci İsmail Hakkı tarafından 1937'de bestelenen İstiklal Marşı'nın nota belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehmet Akif Ersoy arasında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsiri ve tercümesi için yapılan sözleşme, Kahire'deki Türk Büyükelçiliği tarafından 1936 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilen, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'daki durumu ve oğlunun Türkiye'de askerlik yapma talebine ilişkin bir mektup da yer aldı.

Etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, önemli eserleri, Mısır'daki yaşamı ve Kahire'de yazdığı şiirler üzerine panel düzenlendi.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
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