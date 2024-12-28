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Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 88. Yıl Dönümü Tekirdağ'da Anıldı

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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, video gösterimi ve ödül töreni gerçekleştirildi, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu.

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla, Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

Programda, okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

57. Alay Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi sundu.

Protokol üyeleri programın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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