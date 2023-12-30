Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yıl Dönümü Anma Töreni

Karamürsel ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Karamürsel El Ele Derneği tarafından Karamürsel Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen anma tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra törene konuşmacı olarak katılan emekli imam hatip İsmail Salim, şair ve yazar kimliğinin yanı sıra ahlaki duruşu ve mücadele azmiyle Türk milletinin örnek aldığı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, düşünce dünyası, yazıları ve eserlerine dair sunum gerçekleştirdi.

Anma töreni ney dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Programa, Karamürsel El Ele Derneği Başkanı Melih Mercan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.