"Mehmed: Fetihler Sultanı" yeni sezonda yeni ekiple yeni fetihlerle izleyici karşısına çıkacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini destansı bir şekilde ekranlara taşıyor.

Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ozan Bodur'un senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni sezon çekimleri başladı.

"Mahmut Paşa" karakterini canlandıran Gürkan Uygun, yeni sezona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki sezon sonunda diziye dahil olduğunu belirterek, "Sahneler, senaryo anlamında yaşayacaklarımız aslında bizim için de biraz sürpriz. Mahmut Paşa bir başka sacayağı olacak hikayede. Stratejik zekası yüksek, karakteri güçlü biri. Daha çok stratejik alandaki başarısını göreceğiz ama zaman zaman aksiyonun içerisinde de bulunacaktır. Bu sezon biraz daha duygusal hikayelerin de olacağı bir hikaye örgüsü, kurgusu olacağını düşünüyorum. Seyirci gibi bizim için de bazı sürprizler olacaktır." dedi.

"Tarihi, televizyondan, serilerden öğrenme şansımız var"

Uygun, "dönem işleri" diye de bilinen belirli bir tarihi aktaran yapımlar ve gerçeklik ile bağlantısı olan hikayelerden aldığı keyfin bir başka olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oynadığınız karakterler, roller daha önce yaşamış, biyografik karakterler olduğu için yani hikaye içerisinde çalışma açısından ben daha çok keyif alıyorum. O dönemi incelemek, o döneme dair sosyo-ekonomik hayata, bakmak, okumak, seyretmek... Birçok tarihçiyi dinlemenin hem kişi olarak bana kazandırdıkları oluyor hem de oyuncu olarak bu kazanımları elde etmiş oluyorum. Sonrasında da pratiğe dökme şansımız oluyor."

Öğrencilik döneminde kitaplarda gördükleri karakterleri, kahramanları, kurucuları, padişahları, sultanları, askerleri canlandırabilme şansı bulduklarının altını çizen Uygun, "O açıdan ayrı bir dikkatle bakıyorum hikayelere, senaryolara. Bizi izlemeye devam etsinler. 'Tarihi kitaplardan öğrenemiyoruz' diyoruz ama televizyondan, serilerden öğrenme şansımız var aslında. O yüzden seyircilerimiz bizi izlemeye devam etsin." diye konuştu.

"Bol bol akınlar düzenleyeceğiz"

Geçen sezon diziye Şamil Bey karakteriyle dahil olan Celal Al da TRT Uluslararası Film Platoları'nın kurumsal yapı, insan gücü, ruh ve dünya olarak çok güzel bir plato olduğunu dile getirerek, "Ecdadı anlatabilmek çok zor bir şey. Bir de cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatabilmek çok daha zor bir şey. Bunu en güzel, özel şekilde anlatan Miray Yapım. Birçok proje çekildi ama olmadı. İlk defa fetih çekildi. Bu çok özel bir şey. Şimdi onun o heyecanının artık diğer versiyonuna başlıyoruz. Tatlı bir heyecan var." değerlendirmesinde bulundu.

Şamil Bey'in Kafkasya'dan, Çepnilerin reisi olduğunu söyleyen Al, şöyle devam etti:

"Ben kendim de Kafkasya kökenli biriyim. Benim için çok önemli bir nimet oldu bu karakter. Role girince atalarımı canlandırıyormuş gibi hissediyorum. Ecdadın Balkanlardan, Trabzon dahil her yere düzenlemiş olduğu akınların başındaki insanlardan, akıncılardan bir karakter. Fatih'in emrinde olan bir asker. Her şey bir yana bir çeri. Çok özel bir karakter. Diğer akıncı kardeşlerimizle beraber bol bol akınlar düzenleyeceğiz. Elinden geldiğince isminin hakkını vermeye çalışacak Şamil."

Al, bol aksiyon, heyecan ve görsel güzelliğin izleyiciyi beklediğini vurgulayarak, "Evlerinizde salı günleri kurabiye, kekinizi, çayınızı alıp ailenizle, çocuk, yaşlı, genç hep beraber izleyebileceğiniz bu çok özel projenin üçüncü sezonundayız. Allah'ın izniyle bu sezon diğerlerinden çok daha özel, güzel. Her yıl kendini daha da ileri götürüyor. Hep beraber izleyeceğimiz çok özel bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.???????

"İshak Paşa'yı oynamak bana da acayip bir mutluluk veriyor"

Dizide İshak Paşa karakterini oynayan Ertuğrul Postoğlu ise yazın uzun bir ayrılık olduğunu ve diziyi özlediklerini kaydederek, "Şu platoya girerken duyduğumuz heyecan gerçekten çok güzel. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yönetmenlerimize kavuştuk. Bu atmosferin içine tekrar girmek bizi hem mutlu etti hem heyecanlandırdı. Şu anda üçüncü sezonun heyecanını biz de çok yaşıyoruz. Neler olacağını çok fazla bilmemekle birlikte o dünyanın içinde var olup güzel şeyler yapmanın heyecanını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Postoğlu, Türk ve Osmanlı tarihi içerisinde çok önemli bir dönüm noktasını seyirciye sunmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sunarken de önemli karakterlerden bir tanesini, İshak Paşa'yı oynamak bana acayip bir mutluluk veriyor. Günümüz dizisinde oynamak güzeldir ama böyle tarihi dizilerde, özellikle 600-700 yıl öncenin insanının o günkü koşullar içerisindeki o vücut dilini, ruhu oynamak, o atmosferi hissetmek biraz zorlayıcıdır. Oyuncu da zorlanmayı çok sever zaten. O yüzden de o çok güzel bir his. Buna katkıda bulunmak da beni çok mutlu ediyor."

"Çok kaliteli bir iş"

Dizinin yeni oyuncularından Metin Yıldız da çok karmaşık duygular içerisinde olduğunu söyleyerek, "İzlediğim tek diziydi. Derler ya Allah'tan bir şey iste karşılığını bulursun. İzlerken 'Ya şu dizide oynasam, ne güzel olur' dediğim bir dizide olmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Ayrıca tarihin dönüm noktalarından, çağ kapatıp çağ açan bir dönemin hikayesinde bulunmak gerçekten çok onur, gurur verici. Çok kaliteli bir iş, oyuncu kadrosu, prodüksiyonuyla dev bir prodüksiyon. Burada olmaktan son derece keyifliyim." dedi.

Dizinin yeni bölümleri salı akşamları TRT 1 ekranında olacak.