Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. Sezonu Başlıyor

TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin üçüncü sezonu 16 Eylül'de başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethinden sonra sürdürdüğü fetihler ve destansı mücadelesi ele alınacak.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın yaptığı, senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı dizide, Serkan Çayoğlu, Ertan Saban, Gürkan Uygun, Sinan Albayrak, Barış Bağcı, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Ali Sinan Demir, Turgay Tanülkü, Bülent Alkış, Celal Al, Murat Onuk, Dursun Ali Erzincanlı, Recep Çavdar, Taner Ayyıldız, Gökhan Karacık, Burcu Altın, Fahri Öztezcan, Ebubekir Öztürk, Sabri Arafatoğlu, Burak Koçoğlu, Şevket Süha Tezel, Ömer Turan, Ali Berge, Fatih Yılmaz, Arda Işık Mustafa Kaya ve Serdar Gökhan rol alıyor.

Sürükleyici hikayesiyle dikkati çeken yapıma bu sezon Saadet Işıl Aksoy, Serhat Kılıç, Hakan Gerçek ve Metin Yıldız da dahil oldu.