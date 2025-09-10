Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. Sezonu Başlıyor

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. Sezonu Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin üçüncü sezonu 16 Eylül'de başlıyor.

TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin üçüncü sezonu 16 Eylül'de başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethinden sonra sürdürdüğü fetihler ve destansı mücadelesi ele alınacak.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın yaptığı, senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı dizide, Serkan Çayoğlu, Ertan Saban, Gürkan Uygun, Sinan Albayrak, Barış Bağcı, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Ali Sinan Demir, Turgay Tanülkü, Bülent Alkış, Celal Al, Murat Onuk, Dursun Ali Erzincanlı, Recep Çavdar, Taner Ayyıldız, Gökhan Karacık, Burcu Altın, Fahri Öztezcan, Ebubekir Öztürk, Sabri Arafatoğlu, Burak Koçoğlu, Şevket Süha Tezel, Ömer Turan, Ali Berge, Fatih Yılmaz, Arda Işık Mustafa Kaya ve Serdar Gökhan rol alıyor.

Sürükleyici hikayesiyle dikkati çeken yapıma bu sezon Saadet Işıl Aksoy, Serhat Kılıç, Hakan Gerçek ve Metin Yıldız da dahil oldu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.