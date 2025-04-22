Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde "Ayasofya'da ilk cuma" sahnesinde gönüllü oyuncular rol aldı

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan "Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisinin bu akşamki yayınlanacak bölümünde fetih sonrasında Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazı sahnesi yer alacak.

İstanbul'un fethedilme sürecinde yaşananlara odaklanan, entelektüel kişiliğiyle ön plana çıkan ve 32 yıl hükümdarlık yapan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatına ışık tutan dizinin 43. bölümünde, binlerce başvuru arasından seçilen gönüllüler ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı.

Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, AA muhabirine, dizinin her aşamasında izleyiciyle aynı duyguları yaşadıklarını belirterek, "İzleyicilerimiz de geri bildirimlerini verirken hep bu duygudaşlığı bize çok yoğun hissettirdi. Sembolik bir anda, herkesi davet edemesek de gönüldaşlarımız arasından birilerini davet edelim ve onlarla birlikte bu ruhu ve duyguyu yaşayalım istedik." dedi.

"Binlerce başvuru geldi"

Daha önce de gönüllülere dizide rol vermeyi düşündüklerini fakat gemilerin karadan yürütüldüğü ve benzeri sahnelerin riskleri nedeniyle ertelediklerine işaret eden Özekin, "Fetihten sonraki ilk cuma namazı sahnesinin en münasip sahne olacağını düşündük. 33 kişi diye deklare ettik ama buna sadık kalamadık. Binlerce başvuru geldi. Bu başvuruların üzerine bir eleme yapmayı ben şahsen vicdanen doğru bulmadım. O yüzden hiç kimseyi eleyemedim. 33 sayısını epey aşmış olduk." diye konuştu.

Diziyi çekmeye karar verdiklerinde sektördeki pek çok kişinin Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'un fethini konu alan bir yapımın zorluklarını ve beklentinin çok yüksek olacağını ifade ettiklerini aktaran Özekin, şunları kaydetti:

"İstanbul 30 defa kuşatılmış ama Fatih'e nasip olmuş. 'Belki bunca denemenin üzerine tutan bir Fatih işi yapmak da bize nasip olur.' dedik. Hem Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin hem de Fatih Sultan Mehmet'in makamlarına giderek müsaade istedik. Dualarla yola çıktık. Herhalde ilk defa bir Fatih dizisi başarılmış oldu elhamdülillah. Bunda tabii ekibin özverisi çok önemli. 450 kişilik ekiple çalışıyoruz. Kadro olarak Türkiye'nin en kalabalık projesi diyebilirim. Herkes özveriyle çalışıyor."

"Omuzlarımızda büyük sorumluluk var"

Senarist Ozan Bodur, dizinin diğer tarihi yapımlardan farkının seyircilerle kurduğu bağ olduğunu vurgulayarak, "O bağın nişanesi olarak da İstanbul'un fethinin belki de en muazzez sahnelerinden biri olan Fatih'in Ayasofya'da kılmış olduğu ilk cuma namazını seyircilerimizle beraber paylaşmak istedik." dedi.

Bir duyuru yaparak tespih taneleri gibi izleyicilerin katkısıyla bu sahneyi çekmek istediklerini ifade eden Bodur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Omuzlarımızda büyük sorumluluk var çünkü Türk milletinin sinesinde belki de en nadide isimlerden bir tanesi olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatına dair bir dizi yapıyoruz. Bunun sosyal, siyasi ve dini birçok sorumluluğu var. Özellikle fetih bölümünde Hazreti Peygamber tarafından Ni'me'l Ceyş olarak adlandırılmış, 'ne güzel asker', 'ne güzel komutan' dediği insanların hikayelerini ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da manevi zorluğu elbette var. Seyirciyi ekranın başında tutabilmek, bunun devamlılığını sağlamak elbette kolay değil fakat yaptığımız işten çok memnunuz. Büyük de keyif alıyoruz çünkü izleyiciyle kurmuş olduğumuz rabıta ve irtibattan çok çok memnunuz."

Bodur, marka değeri giderek yükselen diziye pek çok ülkeden övgüler geldiğini, fan ekipleri kurulduğunu belirterek, "Burada biz aslında bir ruh, bir maneviyat büyütüyoruz. Bu maneviyatın ve ruhun akis, derinlik bulduğunu görmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Her şeyden önce bir model işi yapıyoruz. Günümüz gençliğine rol model olabilecek insanları ekrana taşıyan bir hikaye olduğundan dolayı da biz buna ayrıca önem veriyoruz." görüşünü paylaştı.

İtalya ve İspanya'nın aralarında olduğu Avrupa ülkelerinden, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Arap ülkelerinden ve özellikle Balkanlar'dan dizinin çok sıkı takipçilerinin bulunduğunu söyleyen Ozan Bodur, "Çünkü kendini 'Evlad-ı Fatihan' olarak gören hala ciddi kitle var Balkanlar'da. Bosna'nın en önemli kanallarında gösteriliyor. Hala orada birinci ve reyting rekorları kırıyor." dedi.

"Fetih yolculuğunu tamamlayan tek diziyiz"

Oyuncu Sinan Albayrak, fetih sonrası seyircilerin de yer alacağı bölümün çekimlerinde herkeste tatlı bir heyecan oluştuğuna işaret ederek, Bursa, Tekirdağ, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen gönüllü oyuncularla tanıştığını söyledi.

Bütün bir kışı, ağır zırh ve kostümlerle, fetih yolculuğunda ve çekimi zor sahnelerle geçirdiklerinden bahseden usta oyuncu, "Fetih yolunda, o kutsal savaşçılarımız gibi bir yük taşımadık desek de biz de ayrı bir maneviyat yüklendik. Fiziksel olarak da manevi olarak da gerçekten ağır yükle çalıştık. Hem o tarihe layık olabilmek adına hem de gerçekten başarılı iş seyircimize ulaşsın diye çok büyük gayretler gösterdik." diye konuştu.

Albayrak, dizinin yolculuğuna fetihten sonra da devam edeceğini aktararak, "İstanbul'un fethiyle, Fatih Sultan Mehmet'in 'Fetihler Sultanı' ünvanı bitmiyor. Konstantiniyye ile beraber fetihler çağı açıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki sezonda da nereye doğru uzanacak bu hikaye, göreceğiz." ifadesini kullandı.

"Kendi içimizde 1453 ruhunu her zaman yaşatmalıyız"

Oyuncu yazar Mim Kemal Öke de dizinin başından bu yana "Akşemseddin" karakterini oynamanın sorumluluk ve heyecanını hissettiğini belirterek, "Ayrı bir huşu içerisindeyiz, mesruruz, mesuduz. Biz 1453'ü hep yaşamalıyız. O ruhu her zaman kendi içimizde yaşatmalıyız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yapımın kaliteli olmasının ötesinde çok büyük emekle ortaya çıkarıldığının altını çizen Öke, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sahnesine dair, "Mekke'ye giriş gibi biz de Ayasofya'ya giriyoruz." açıklamasını yaptı.

"Ali olarak seviniyorum, Orhan olarak üzülüyorum"

Dizide "Şehzade Orhan" karakterini canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, çok sayıda izleyicinin, bu bölümde gönüllü oyunculuk yapmak için başvurduğunu, hatta üç kişinin de kendisine ulaşarak rica ettiklerini aktardı.

Türkoğlu, "Çok heyecanlılar, bu Türkiye'de bir dizide ilk defa rastlanan, yaşanılan bir şey. Yapımcılarımız harika buluşla Ayasofya'daki namaz için böyle bir davette bulunmuşlar. Çok şık bir hareket. O yüzden çok mutluyum. Sektör adına da bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dizide oynadığı "Orhan" karakteri dolayısıyla izleyicilerin kendisine çok kızdığını, bir yandan da diziyi çok sevdiklerini söyleyen Türkoğlu, "Kötü bir karakterle de olsa bu işe hizmet ediyor olmak hasebiyle çok mutlu ve gururluyum. Herkes Orhan'ın sonunun gelmesini bekliyor, ben de bekliyorum. Ali olarak seviniyorum, Orhan olarak üzülüyorum. Kötüler cezasız kalmamalı bu dünyada. Hak ettiği sona mutlaka kavuşmalı." diye konuştu.

"Tarihimizi çok güzel anlatıyor, her bölümü film sahnesi gibi çekiliyor"

Gönüllü oyunculardan Murat Çakır, "Uzun zamandır diziyi takip ediyoruz, iki sezondur hiçbir bölümünü kaçırmıyorduk. Çok heyecanlı. Tarihimizi çok güzel anlatıyor, her bölümü film sahnesi gibi çekiliyor." ifadesini kullandı.

Cuma namazı sahnesi için paylaşımı görüp başvuru yaptıklarını aktaran Çakır, "Hatay'dan başvurduk, çıkmaz diye düşündük. Sonra ulaşım sağladılar bize. Çok memnun kaldık. Ağabeyim ve iki arkadaşımla geldik. Mükemmel ortamda sahnelerde yer alıyoruz. Çok heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.

Samsun'dan gelen gönüllü oyuncu Yunus Vehbi Suda, "Set ortamı bambaşka bir ortam. İlk defa böyle bir ortamda bulunduk. Bizim için değişik bir anı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Gönüllü oyuncu Ömer Feyyaz Fıçıcı ise ilanı sosyal medyada görüp sahnenin özelliğinden dolayı unutulmaz bir hatıra olur düşüncesiyle başvurduklarını söyledi.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı çıktığında 2-3 gün öncesinden arkadaşlarıyla plan yaparak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldiklerini ve ilk cuma namazını kıldıklarını aktaran Fıçıcı, "Bir gün önceden oraya gitmiştik. Tabii inanılmaz yoğunluk vardı. Bu bizim hep gündemimizde olan, yıllardır takip ettiğimiz bir meseleydi." dedi.

Dizinin ilanına da Ayasofya'da namaz sahnesi olduğu için özellikle başvurduklarını vurgulayan Fıçıcı, "Başka bir sahne olsa muhtemelen başvurmazdık fakat böyle bir sahne olunca başvurmak istedik." diye konuştu.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nda Fatih Sultan Mehmet'i Serkan Çayoğlu canlandırırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan, Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud'un aralarında olduğu birçok başarılı isim rol alıyor.