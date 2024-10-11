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Mehdi İlan Eden Şüpheli ve 15 Kişi Gözaltına Alındı

Mehdi İlan Eden Şüpheli ve 15 Kişi Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de, kendini mehdi ilan eden Mustafa Ç. ve birlikte 15 kişi, kurdukları suç örgütü ile müritlerinden gayrimenkul satışı ve kredi işlemleri yaparak maddi kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlenen Mustafa Ç. ile beraberindeki 15 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Ç.'nin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Ç. ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin de aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Çanakkale Politika 3-sayfa Gözaltı Güncel Suç

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