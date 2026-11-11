Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası elektronik kelepçeyi çıkarınca tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma suçlamasıyla ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkaran 82 yaşındaki Thomas Markle'ın tutuklandığı bildirildi. Mahkeme, barınma koşulları sürdürülemez olduğundan Markle'ın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkarmasının ardından tutuklandığı bildirildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alınan 82 yaşındaki Markle, Florida'da yeniden hakim karşısına çıktı.

Hakim, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkardığı belirlenen Markle'ın, "barınma koşullarının sürdürülemez" olması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.

Sussex Düşesi Meghan Markle???????'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

7 Kasım'da ise Thomas Markle'ın, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklanmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişti.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma11

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

Uçakta bomba paniği! Kokpite girmeye çalışan yolcu alarm verdirdi
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Tır sürücüsü sese uyandı! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı45

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı