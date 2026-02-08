Hindistan'da kömür madenindeki patlamada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Patlama sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, eyalet başbakanı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
All India Radio'nun haberine göre, Doğu Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde yaşanan patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda ulaşılan cesetlerle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.
Öte yandan Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın, yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını belirterek, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma emri verdiğini bildirdi.
Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel