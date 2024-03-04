Megapol Spor, Erzincan deplasmanında play-off'a katılmak istiyor

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini bildirdi.

Özhan, AA muhabire, takımın geçen sezon şampiyon olarak 2. lige yükseldiğini hatırlatarak, genç kadro yapısıyla bu sezon da yeniden şampiyonluk yaşamak istediklerini ifade etti.

Bu anlamda önemli bir aşama kaydettiklerini anlatan Özhan, şunları kaydetti:

"Ligin 13. haftasında Lider Yüksekova Belediyespor'u evinde 3-1 mağlup ettik. Şu an 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. bu hafta deplasmanda Erzincan ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazandığımızda play-off biletini alacağız. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu bilinçle hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önce play-off'a katılmak, ardından da Gaziantep'e yeniden şampiyonluk kupası getirmenin arzusundayız."