Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı. Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti. Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor. AA / Osman Uras - Güncel Bodrum Aviva Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.