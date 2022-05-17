Mega yat &quot;Savannah&quot; Ölüdeniz'e demir attı - Haberler

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Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Mega yat 'Savannah' Ölüdeniz'e demir attı

Hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e demir attı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e demir attı.

Marshall Adaları bayraklı, 81 metre uzunluğundaki motor yat, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı önlerine yanaştı. Yat, büyüklüğü ve görünümüyle sahilde güneşlenenlerin de dikkatini çekti.

Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.

Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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