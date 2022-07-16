Mega yat "Aviva", Bodrum'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mega yat "Aviva", Bodrum'da

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

AA / Ali Ballı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title