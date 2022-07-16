Mega yat "Aviva", Bodrum'da Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi. 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi. Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü. AA / Ali Ballı - Güncel Güncel Haberler

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