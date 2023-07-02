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Mega Sanayi Sitesi'nde yangın sonucu milyonlarca lira zarar

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Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi'nde bir imalathanede çıkan yangın söndürüldü. Söndürme işlemi sonrası milyonlarca lira zarar olduğu değerlendirildi.

Mega Sanayi Sitesi'nde yangın sonucu milyonlarca lira zarar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi'nde bir imalathanede çıkan yangın söndürüldü. Söndürme işlemi sonrası milyonlarca lira zarar olduğu değerlendirildi.

Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu güzergahında yer alan Mega Sanayi Sitesi'nde soğuk gıda imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

İmalathanede hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Söndürme işlemleri sonrası milyonlarca lira zarar olduğu değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

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