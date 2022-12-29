Mega Güneş ve Rüzgar Enerjisi Projesinin İnşaatına Çin'in Kuzeyindeki Çölde Başlandı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yedinci en büyük çölünde bir mega güneş ve rüzgar enerjisi üssünün inşaatına Çarşamba günü başlandı.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yedinci en büyük çölünde bir mega güneş ve rüzgar enerjisi üssünün inşaatına Çarşamba günü başlandı.

Toplam kurulu kapasitesi 16 milyon kilovat olan proje, dünyanın çöl bölgelerindeki en büyük elektrik üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Kubuqi Çölü'nde başlatılan proje, Çin Üç Boğaz Şirketi ve İç Moğolistan Enerji Grubu tarafından geliştirilecek.

Üs tamamlandığında Beijing-Tianjin-Hebei bölgesine her yıl yaklaşık 40 milyar kilovat saat elektrik transfer edebilecek.

40 milyar kilovat saatlik enerjinin yarısından fazlası temiz enerji olacak. Bu, yaklaşık 6 milyon ton standart kömür tasarrufuna ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 16 milyon ton azaltmaya karşılık geliyor.