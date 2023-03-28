Medya: Ukrayna, Almanya'dan İlk Leopard 2 Tankı Partisini Teslim Aldı

KİEV, 28 Mart (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna Haber Ajansı, Ukrayna'nın Almanya'dan ilk Leopard 2 tankı partisini teslim aldığını duyurdu.

Ajans, Alman haber kuruluşu Der Spiegel'e dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde Almanya yapımı tankların, Berlin'in tedarik kararı almasından iki ay sonra Ukrayna'ya teslim edildiğini belirtti.

Haberde Ukrayna'ya gönderilen tankların sayısı konusuna bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları vermeye karar vermiş ve aynı şeyi yapmak isteyen diğer ülkelere de onay vermişti.

Medyada yer alan haberlerde Almanya'nın Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2A6 tankı göndermeyi planladığı yer almıştı.