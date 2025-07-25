Medya Temsilcileri Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Bir Araya Geldi

Medya Temsilcileri Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Bir Araya Geldi
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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde üye ülkelerin medya temsilcileriyle bir araya gelerek dayanışma ve işbirliğini güçlendirme yollarını tartıştı.

ZHENGZHOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'ne katılan medya temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Fu, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde dayanışma ve işbirliğini güçlendirme ile sürdürülebilir kalkınma konusunda daha geniş bir mutabakat sağlama yollarını araştırmak amacıyla bir araya gelen üye ülkelerin medya ve düşünce kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı.

Fu, tüm tarafların dostane işbirliği, kalkınma, refah ve barışın teşviki yönündeki ortak çabaları ele alan hikayeleri birlikte anlatmak üzere işbirliği yapmasını ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün ortak geleceğinin inşasına akıl ve güçle katkıda bulunmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Taraflar, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu medya ve düşünce kuruluşları toplantısının, işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınmayı ilerletmek adına önemli bir köprü işlevi gördüğü konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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