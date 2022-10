Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı Açıklaması

Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, hızla gelişen dijital sanatlara ilişkin "Gönülden ve ruhtan sanat yapanın, NFT olup olmamasıyla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen "Giveback Gala" etkinliğine katılan Anadol, etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Anadol, 10 yıl önce Los Angeles'ta kurduğu stüdyo sayesinde alanında öncü yapay zeka ve büyük veriyle sanat çalışmaları yaptığını söyledi.

Genç sanatçılara ilham olan anlamlı bir etkinliğe katılmaktan ve destek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Anadol, "Heyecanlıyım çünkü böyle etkinliklerin aslında geleceğin hayalini kuranlar, büyük hayallere sahip olmak isteyenler için önemli bir olduğunu düşünüyorum. Ben de benzer yollardan, yokluklardan, zorluklardan geçen biri olarak, son 10 yıl içinde başıma gelenlerden kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Hem genç arkadaşlara umut olmak hem onlara heyecan ve enerji vermek hem de geleceğe dair hayallerini güçlendirmek için buradayım." diye konuştu.

"Büyük hayaller için bir ekibe ihtiyaç duyduğumu hissettim"

Refik Anadol, yaklaşık 10 sene önce ekibiyle başladıkları yolculukta, birlikte hayal kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu hayali kurduğum ekip, aslında girişimcilik ruhuyla ortaya çıkmış bir ekip. Normal şartlarda bir sanatçı tek başına hayal kurabilen ve girişimcilik ruhu beklentisi olmayan biri olsa da ben yaptığım işte daha büyük sorular sorduğum, daha büyük hayallere sahip olmak istediğim için bir ekibe ihtiyaç duyduğumu hissettim ve buna dair çalışmalar yaptım."

Genç, dinamik ve sanatla ilgilenen biri olarak 2015'ten beri dijital varlık madenciliği, 3 senedir de Nitelikli Fikri Tapu (NFT) ile ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan sanatçı, "Yaptığım işlerde hareketli grafikler, Grafik İşlemci Birimi (GPU) teknolojisini her gün kullandığımdan dolayı çok da uzak bir alan değildi. Son 3 yılda da pratik olarak NFT ile uğraşmaya başladım. İşlerimizden çok ciddi sonuçlar elde ettik. Hatta beş milyon dolarlık da yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"NFT hızlıca gelişen ve bazı değerlerin sorgulandığı bir alan"

Anadol, hem alan hem veren bir ekip olduklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Hayatta, dijitale dönüşebilen her obje, nesne, sanat, fikir NFT olarak var olacaktır. Değer kaygıları olması muhtemeldir çünkü gördüğümüz üzere hızlıca gelişen ve bazı değerlerin sorgulandığı bir alan. Ama sanat sanattır. Mesela benim açımdan daha önceki işlerimden hiçbirinin değeri azalmadığı gibi katlanarak artmaya devam ediyor. Dolayısıyla gönülden ve ruhtan sanat yapanın NFT olup olmamasıyla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir teknolojidir. Şeffaflık, yeni ilhamlar ve ihtimaller getirir. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar, insanlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hataları eksikleri yanlışları var. Mükemmel bir sistem olduğunu söyleyemeyiz ama bir yerden başlayarak, 'Daha iyi nasıl yapabiliriz?' sorusunu sorarak, çok faydalı ve fonksiyonel bir hale geleceğine eminim."

Gelecek ay New York'taki Museum of Modern Art'ta (MoMA) bir NFT sergisi açacağını belirten sanatçı, "17 Kasım'da New York'a geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Bildiğim kadarıyla ilk defa bir Türk MoMA'da kişisel bir sergi yapıyor, hem de NFT konusunda. Bir projemiz akıl ve zihin sağlığıyla ilgili. Anksiyete ve depresyon gibi bazı konularda sanatımızın iyi geldiğini ispatlayan bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer projemiz de dünyanın birçok şehrinde yayınlanacak yeni eserlerimiz, kalıcı, herkese açık ve ücretsiz kamusal alan eserlerimizi tasarlıyoruz." diye konuştu.