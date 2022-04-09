"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Konya'da başladı.

Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğindeki program kapsamında farklı illerden gelen gazeteciler, Konya'nın tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Daha sonra yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri bir otelde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, burada yaptığı konuşmada, kültür sanat alanında görev yapan muhabirlerle Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerini medya yoluyla kamuoyuna aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının iç turizmi yayma konusundaki çabalarına destek olmayı hedeflediklerini belirten Gökdemir, gelecek nesillere Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini en iyi şekilde aktarmada medyanın önemli sorumluluklarının bulunduğunu dile getirdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden de derin bir tarihi ve kültürel birikimi bulunan Konya'nın, zaman zaman nüfusunun iki katı misafir ağırlayan bir şehir olduğunu anlattı.

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Adana, Muğla ve Kastamonu ile devam edecek.