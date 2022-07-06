Medya Dayanışma Grubu: 'Yeni Basın Ahlak Esasları Kararını Reddediyoruz'

Medya Dayanışma Grubu, Basın İlan Kurumu'nun yeni Basın Ahlak Esasları kararına tepki gösterdi. Medya Dayanışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Basın İlan Kurumu'na keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi getiren yeni Basın Ahlak Esasları kararını reddediyoruz. Sansür yasasındaki hükümlere uyum ve hazırlık niteliğinde olan bu kararın, yasa geri çekilmesine karşın Resmi Gazete'de yayımlanması, 'ben yaptım oldu' anlayışının yeni bir tezahürüdür. Basın İlan Kurumu, tüm yazılı ve dijital medyanın RTÜK'ü olmaya hazırlanıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Sansürü artıracak yeni ahlak ilkelerine karşı hukuki girişimleri başlatıyoruz" denildi.

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu'ndan, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Basın Ahlak Esasları kararlarına tepki geldi. Medya Dayanışma Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YENİ BASIN AHLAK ESASLARI KARARINI REDDEDİYORUZ"

"Basın İlan Kurumu'na keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi getiren yeni Basın Ahlak Esasları kararını reddediyoruz. Sansür yasasındaki hükümlere uyum ve hazırlık niteliğinde olan bu kararın, yasa geri çekilmesine karşın Resmi Gazete'de yayımlanması, 'ben yaptım oldu' anlayışının yeni bir tezahürüdür. Basın İlan Kurumu, tüm yazılı ve dijital medyanın RTÜK'ü olmaya hazırlanıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Sansürü artıracak yeni ahlak ilkelerine karşı hukuki girişimleri başlatıyoruz.

"GETİRİLEN GÜNCELLEME, HUKUKİ BELİRLİLİKTEN UZAK VE YORUMA AÇIK HÜKÜMLERLE YAPILMIŞTIR"

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda gazeteci üyelerin itirazlarına karşın 27 Mayıs 2022'de kabul edilen yeni Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı, bugün (6 Temmuz 2022) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Dezenformasyon' bahaneli sansür yasasının geri çekilmesi sağlanmasına karşın yasaya hazırlık niteliğinde olan, henüz yasanın Meclis müzakereleri başlamadan alınan bu Genel Kurul kararını reddediyoruz. Çünkü bu kararla Basın Ahlak Esasları'na getirilen güncelleme, İletişim Başkanlığı'nın daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri gibi hukuki belirlilikten uzak ve yoruma açık hükümlerle yapılmıştır. Basın İlan Kurumu'nun 1994 tarihli Basın Ahlak Esasları'nı ortadan kaldıran, muğlak ifadelerle yeni esaslar getiren bu kararla 'terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsel verilmesi', 'aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar', 'Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini korumak' gibi kişiye göre farklı yorumlanabilecek hükümler eklenmiştir.

"YENİ BASIN AHLAK ESASLARI KARARI BELİRSİZLİKLERLE DOLU"

İnternet yayıncılığındaki hızlanmanın etkisiyle doğrulama ilkesinin işletilmediği yayınlar gerekçe gösterilerek alınan yeni Basın Ahlak Esasları kararı, soyut, belirsizliklerle dolu, eski esaslarda yer alan ve gazetecilerin eleştirilerine neden olan ifadeler korunarak alınmıştır. Örneğin 'ahlaka aykırı yayın yapılamayacağı' şeklindeki eski hüküm, 'genel ahlaka' olarak değiştirilmiştir. Bu hükümdeki 'genel ahlak' ifadesi, cezalandırılmak istenen gazeteler ya da gazeteciler için hiç şüphesiz taraflı olarak yorumlanabilecektir. Aynı şekilde 'Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapılamayacağı' ve 'Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamayacağı' şeklindeki hükümler de hukuki belirlilikten, nesnellikten, kapsayıcılıktan uzak ve kişiye göre yorumlanabilecek hükümlerdir.

"BASIN İLAN KURUMU'NUN AHLAKİ DEĞERLENDİRME YAPMASI, ETİK İLKELERİN RUHUNA VE DOĞASINA AYKIRIDIR"

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun daha önce kötüye kullandığını herkesin gördüğü resen ceza verme yetkisi, yeni ahlak ilkeleriyle güçlenecek, iktidarın sansür sopası haline gelecektir. Eleştirel basına yönelik cezalandırma furyası, yeni ahlak ilkeleriyle gazetelerin internet sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının da denetim altına alınıp ceza kesilmesiyle yaygınlaşacaktır. Kaldı ki resmi ilan dağıtımı nedeniyle maddi gücü elinde bulunduran Basın İlan Kurumu'nun aynı zamanda ahlaki değerlendirme yapması, etik ilkelerin ruhuna ve doğasına aykırıdır. Ayrıca Basın İlan Kurumu yapısı itibariyle siyasi bir kurum olduğu için böyle bir değerlendirme yapması, apaçık siyasi güdülerle cezalandırma çabasıdır.

"GENEL KURUL'UN GAZETECİ ÜYELERİNİN İTİRAZLARINA RAĞMEN 7 KARŞI OYLA KABUL EDİLMİŞTİR"

Genel Kurul'un mayıs ayının son haftasında yapılan toplantısında gündeme getirilen bu yeni Basın Ahlak Esasları kararı, Genel Kurul'da temsil edilen basın meslek örgütleri tarafından eleştirilmiş, reddedilmiştir. Yeni esaslar, Genel Kurul'un gazeteci üyelerinin itirazlarına rağmen 7 karşı oyla kabul edilmiştir. Gazetecilerin etkin katılımı olmadan basınla ilgili mevzuat yapılamayacağı, yapıldığında da çok ciddi sorunlar ortaya çıkacağı bir kez daha kanıtlanmıştır. Genel Kurul kararı, normlar hiyerarşine tamamen aykırıdır. Kanunlarla düzenlenmiş hususların bir kez de 'karar' ile düzenlenmesi, hukuken mümkün değildir. Yeni esaslardaki muğlak ifadeleri yargıya taşımak için hukuki girişimleri başlatıyoruz. Kamu adına yönetici pozisyonda olanlara sesleniyoruz. Basın İlan Kurumu önemli bir kurumdur. Bu önemli kurumu ceberut ve intikamcı değil katılımcı karar süreçleriyle işletin. Gazetecilik suç değildir. Basın, sizin düşmanınız değildir. Elinizi kalemimizden çekin."

ANKA / Güncel