Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Medya Ankara tarafından düzenlenen dördüncü 'Başkente Değer Ödülleri' töreni, iş insanları, milli sporcular ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, ödül töreninde Ankara'nın önemine değinerek medya mensuplarının vatandaşa olan katkılarını vurguladı. Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve CHP Milletvekili Murat Emir 'Yılın Milletvekili Ödülü'ne layık görüldü.

Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

Başkent Millet Bahçesi toplantı salonundaki ödül törenine, iş insanları, milli sporcular, ilçe belediye başkanları ile bazı siyasetçiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, Ankara için yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Medya Ankara olarak bu yıl, "Başkente Değer Ödülleri"nin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, "Yaptığımız haberler, videolar, röportajlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Basın mensupları olarak halkımızın, vatandaşlarımızın gören yüzü, işiten kulağı olurken kimi zaman takdir ediliyoruz, kimi zaman eleştiriliyoruz. Ancak hangi şartlar olursa olsun biz işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde 35 kişiye ödülleri takdim edildi.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir "Yılın Milletvekili Ödülü"ne layık görüldü.

Burada konuşan İleri, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Program vesilesiyle Ankara'nın ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu gördüklerini dile getiren İleri, "Ankara Cumhuriyetimizin başkenti, Ankara aynı zamanda bizim kültürel merkezlerimizden biri, sanayi kentimiz ve aslında teknoloji merkezimiz. Bu anlamda Ankara'ya hizmet etmek bir yandan çok gurur verici, çok şerefli bir uğraş ama öte yandan da ben inanıyorum ki bu hizmeti veren herkesin nezdinde de bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Murat Emir de halkın haber alma hakkı ve bireyin ifade özgürlüğünün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, zor koşullarda, bin bir emekle, cefayla medya sektöründe var olmaya ve nitelikli yayıncılık yapmaya çalışan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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