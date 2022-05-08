Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti

Popüler bilim dergisi Scientific American'da yayınlanan bir haberde, 2000 ile 2020 yılları arasında 1 ile 24 arası yaş grubunda ateşli silah bağlantılı ölümlerin sayısının 100.000 kişide 7,3'ten 100.000 kişide 10,28'e çıktığı, buna karşılık motorlu araçla ilişkili ölümlerin sayısının ise 100.000'de 13,62'den 8,31'e gerilediği belirtildi.

LOS ANGELES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Popüler bilim dergisi Scientific American, 1 ile 24 arası yaş grubunda yaralanmayla ilişkili ölümlerin birincil sebebinin artık araç kazaları değil silahlar olduğunu söyledi. Derginin internet sitesinde Perşembe günü yayınlanan habere göre, motorlu araç kazaları ABD'de onlarca yıldır çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında yaralanma sonucu yaşanan ölümlerde en yaygın -ve genelde en başta gelen- sebepti. 2017 yılına gelindiğinde ise, araçlarla ilişkili ölümlerdeki azalma ve silah bağlantılı ölümlerdeki sert yükseliş nedeniyle bu sebeplerin sıralaması değişti.

13 Nisan 2021 tarihli fotoğrafta, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan National Mall parkına, silahlı şiddet olaylarından her yıl ölen yaklaşık 40.000 Amerikalı onuruna bırakılan yapma çiçekler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yaşa göre düzenlenmiş verilerine dayandırılan haberde, 2000 ile 2020 yılları arasında 1 ile 24 arası yaş grubunda ateşli silah bağlantılı ölümlerin sayısının 100.000 kişide 7,3'ten 100.000 kişide 10,28'e çıktığı, buna karşılık motorlu araçla ilişkili ölümlerin sayısının ise 100.000'de 13,62'den 8,31'e gerilediği belirtildi. Araçla ilişkili ölümlerde yaşanan düşüş büyük ölçüde motorlu araç kazalarını izleme ve analiz etme yönündeki uyumlu çabaların sonucunda meydana geldi. Habere göre, ABD Kongresi tarafından 1970'te yaşam kurtarma ve trafikle ilişkili yaralanmaları önleme amacıyla kurulan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin en önemli adımlarından birisi, ABD karayollarında otomobil kazalarında ölenlere ilişkin halka açık bir veritabanı yaratmak ve devam ettirmek, bu sayede araştırmacıların güvenliği artırma yollarını belirlemelerine imkan tanımak oldu.

Derginin haberinde, buna karşın ateşli silahların güvenliğini düzenleyen bir federal kurumun bulunmadığı belirtilerek birçok uzmanın genç insanlar arasında silah yüzünden yaşanan yüksek ölüm oranının kaçınılmaz bir sonuç olmadığını, verileri toplayıp araştırma yaparak bu ölümlerin önüne geçilebileceğini söylediğine işaret ediliyor.

Xinhua / Güncel