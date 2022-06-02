Medya: ABD'de Silah Lobisi Çok Güçlü, Politikacılar Çok Zayıf - Haberler

LONDRA, 2 Haziran (Xinhua) -- British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan bir görüş yazısında ABD'deki silah lobisinin çok güçlü olduğu, politikacılarınsa çok zayıf olduğu değerlendirmesi yapıldı. Okullarda meydana gelen her toplu silahlı saldırı olayı sonrasında her zaman ulusal çapta öfke yaşandığını, söz konusu kente ya da kasabaya başkanların geldiği ve gelecekte okullardaki silahlı şiddeti önlemek için yeni yasaların çıkarılacağı sözlerinin verildiği hatırlatıldı. BMJ'de Çarşamba günü çıkan yazıda buna karşın bir sonraki saldırgan harekete geçene kadar hiçbir şeyin yapılmadığı bildirildi. Şok edici bir şekilde Teksas'ın Uvalde kentinde bir ilkokulda yaşanan son kanlı saldırıdan bir gün sonra önde gelen silah şirketlerinin hisselerinde artış yaşandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, bu tehdide karşı okulları "daha sağlam hale getirerek" ve zihinsel bozuklukları olan kişilerin belirlenip bakıma alınması işlemlerini iyileştirerek bu sorunu düzeltmeye çalıştığında ısrar ediyor. Ancak Abbott, sorunun silahlar olmadığını iddia ediyor. BMJ'de yayımlanan görüş yazısının yazarı olan Douglas Kamerow, Georgetown Üniversitesi'nde aile hekimliği profesörü ve BMJ'nin yardımcı editörü olarak görev yapıyor. Kendisi bu dergide 2011 yılından bu yana silahlı şiddet konusunda yorum yazıları yazmış. Kamerow'a göre insanlar silahlı şiddeti çözmek için ne yapılması gerektiğini biliyor: güçlü yarı otomatik tüfeklerin ve yüksek kapasiteli şarjörlerin bireysel mülkiyetini yasaklamak, silaha sahip olmadan önce geçmiş araştırmasını zorunlu yapmak ve yüksek riskli kişilere satışları önlemek için "kırmızı bayrak" yasaları çıkarmak. Kamerow, "Ama bu olmayacak" dedi ve ekledi: "O zaman ne yapmalı? Belki de bizim yapabileceğimiz tek şey çocuklarımızla konuşmak ve onlara sıkı sarılmak."

Xinhua / Güncel