Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon" - Haberler

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Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon"

Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti 'Kötü Niyetli Bir Provokasyon'

MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

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MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi. RIA Novosti ile yaptığı röportajda Medvedev, ABD'nin tek Çin politikasına bağlı olduğunu öne sürerek muğlak bir söylem kullansa da eylemlerinin başka amaçlar olduğunu gösterdiğini belirtti. Medvedev, ziyaretin Asya'daki uluslararası güvenliği baltalamayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Xinhua / Güncel

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