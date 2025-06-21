Medvedev: Orta Doğu Gerilimi Küresel Çatışmaya Dönüşebilir

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ile İran arasındaki gerilimin, küresel bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Medvedev, ABD'nin bu durumdaki rolüne de dikkat çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ile İran arasındaki gerilimin küresel bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıdığını söyledi.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çoğu Amerikalının, Ukrayna'nın yerini bilmediğini vurgulayan Medvedev, şunları kaydetti:

"Başkalarının çatışmaları için para harcamak istemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, şu anda çok gergin. Çünkü burada durum farklı, çok sevdikleri İsrail söz konusu. Şimdi en sevdikleri zeki çocuklarıyla uğraşsınlar. Tek bir bariz tehlike var, Orta Doğu çatışmasının Trump'ın sürekli bahsettiği küresel bir çatışmaya dönüşmesi."

ABD, İsrail ve İran'ın "gayretle" dua etmeleri gerektiğini savunan Medvedev, "Avrupa'dan bahsetmiyorum, orada kutsal hiçbir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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