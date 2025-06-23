Medvedev: İran'a Nükleer Silah Tedarik Etmiyoruz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olduğunu belirterek, İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını ifade etti. Medvedev, ABD'nin saldırıların amacına ulaşmadığını da vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı (eski Devlet Başkanı) Dmitriy Medvedev, ülkesinin, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na" taraf olduğunu ve bu nedenle İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını söyledi.

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

ABD'nin İran saldırısını kınadığını vurgulayan Medvedev, saldırının amacına ulaşamadığını belirtti.

İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına işaret eden Medvedev, " Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na tarafız." ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Kendisinin "bir ABD başkanı" ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını anımsatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu kaydetti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" ifadesini kullandı.

Trump, bugün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Medvedev'in, hafta sonu ABD tarafından nükleer tesisleri vurulan İran'a "başka ülkeler tarafından nükleer silah verilebileceği" yönündeki açıklamasına sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

"Tahran, ABD'ye hasar vermek için iki ülkeye daha saldırabilir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.