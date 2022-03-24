Medvedev'den "Nükleer Distopya" Uyarısı - Haberler

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Medvedev'den "Nükleer Distopya" Uyarısı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olan Dimitri Medvedev ABD'nin Rusya'yı yok etmeyi planladığını iddia ederek, "Washington'un buna devam etmesi halinde dünyanın nükleer bir distopyaya doğru sürüklenebileceği" uyarısında bulundu.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olan Dimitri Medvedev ABD'nin Rusya'yı yok etmeyi planladığını iddia ederek, "Washington'un buna devam etmesi halinde dünyanın nükleer bir distopyaya doğru sürüklenebileceği" uyarısında bulundu.

DailyMotion.com / Güncel

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