Medvedev'den "Nükleer Distopya" Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olan Dimitri Medvedev ABD'nin Rusya'yı yok etmeyi planladığını iddia ederek, "Washington'un buna devam etmesi halinde dünyanın nükleer bir distopyaya doğru sürüklenebileceği" uyarısında bulundu.

DailyMotion.com / Güncel