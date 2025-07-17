Medvedev: Batılı Ülkelerle Tam Ölçekli Savaş Yürütüyoruz

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşın boyutunu vurgulayarak, önleyici saldırılar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı tam ölçekli bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Bu nedenle buna göre hareket etmeli, tam olarak karşılık vermeli ve hatta gerekirse önleyici saldırılar düzenlemeliyiz." dedi.

Medvedev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin "hain doğası ve çarpık üstünlük duygusunun" hala devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın tarihten gerekli dersleri aldığını vurgulayan Medvedev, "Bugün olanlar bir vekalet savaşıdır ancak özünde Batılı füzelerin fırlatılması, uydu istihbaratı ve yaptırımlarla birlikte tam ölçekli bir savaştır." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, Batılı ülkelerin, "tarihi bozukluk" olarak gördüğü ve nefret ettiği Rusya'yı yok etmek istediğini savunarak, "Bu nedenle buna göre hareket etmeli, tam olarak karşılık vermeli ve hatta gerekirse önleyici saldırılar düzenlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın NATO veya Avrupa'ya saldırma ihtimalinin bulunmadığını belirten Medvedev, "Batılı siyasetçilerin bu konudaki açıklamaları tamamen saçmalıktan ibarettir. Bu saçmalık, zaten zor olan bir durumu daha da istikrarsızlaştırmak için kasıtlı olarak yayılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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