Medipol Üniversitesi Öğrencileri Ayşenur Halil İçin Protesto Düzenledi

(İSTANBUL) - Saldıran Semih Çelik tarafından geçen cuma günü İkbal Uzuner ile birlikte katledilen Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in üniversite arkadaşları protesto gösterisi düzenledi. "Sorumluluk hissedip acımızı haykırmak istedik. Dileriz ki asıl yetkiyi elinde bulunduranlar artık bir sorumluluk hissedip harekete geçerler" açıklamasında bulunan öğrenciler, gösteri sırasında "Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz" pankartı açtı.

Medipol Üniversitesi'nin Beykoz'daki yerleşkesinde öğrenciler, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesini protesto için toplandı. "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atan öğrenciler, "Adalet sarayı değil adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı.

"Ayşenur ile sıraları paylaşıyor olmamız, acımızı daha da derinleştiriyor"

Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan öğrenciler şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle Ayşenur ile sıraları paylaşıyor olmamız, acımızı daha da derinleştiriyor ve bizleri bu mücadeleyi daha yüksek sesle sürdürmeye mecbur bırakıyor. Biz öğrenciler olarak hiçbir yetkimiz yokken sorumluluk hissedip acımızı haykırmak istedik. Dileriz ki asıl yetkiyi elinde bulunduranlar artık bir sorumluluk hissedip harekete geçerler. Biz bugün sadece bu iki genç kadının öldürülmesini konuşmuyoruz. Bu ülkede kadınların her gün öldürülüyor olmasını konuşuyoruz. Kadın cinayetlerinee sebebiyet veren bu sistemi reddediyoruz."

Üniversite yönetimi, olayın ardından şu paylaşımı yapmıştı:

"Eyüpsultan'da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."