Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Haberler

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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Topla ısınmayla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.45'te yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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