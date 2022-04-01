Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Haberler

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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Haberler

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