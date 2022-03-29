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Medinskiy: Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Medinskiy: Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti

İSTANBUL'da müzakere masasına oturan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmeleri sona erdi.

İSTANBUL'da müzakere masasına oturan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı'na sunacağız" dedi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakere toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Rusya Devletbaşkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın güvenliği ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemleri azaltacaklarını söyledi. Medinskiy açıklamasında, "Ukrayna'nın tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin anlaşmanın hazırlanması ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin uygulamaya geçmesi nedeniyle bugünkü toplantıda tartışılan ilkeler dikkate alınarak, Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukardaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Putin, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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