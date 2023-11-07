Ankara'da gözlerine kestirdikleri medikal ve kişisel bakım ürünleri satan dükkandan parfüm çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Çankaya ilçesindeki dükkan sahibi, kamera kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlık olayını fark etti ve polise şikayetçi oldu. Son 2 haftada bin 200 liralık zarar yaşanan dükkandaki hırsızlık anları kaydedildi.

Medikal dükkanına dadanan parfüm hırsızları kamerada

ANKARA - Ankara'da gözlerine kestirdikleri medikal ve kişisel bakım ürünleri satan dükkandan parfüm çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

Çankaya ilçesi Söğütözü semtinde yer alan kişisel bakım ve medikal ürün dükkanında son zamanlarda parfüm hırsızlığı olayları yaşanmaya başlandı. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi ise gerçeği kamera kayıtlarını inceledikten sonra anladı. Dükkana müşteri gibi giren şahısların kolladıkları boş anlarda parfümleri çaldığını gören işletme sahibi polise şikayetçi oldu. Son 2 haftada bin 200 liralık zararın yaşandığı dükkandaki hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.