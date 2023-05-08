Medical Point hemşireleri Mardin'de Hemşireler Günü'nü kutladı

Depremde büyük özveri gösteren Medical Point Gaziantep Hastanesi hemşireleri, Mardin gezisinde bir araya geldi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi hemşireleri deprem felaketinde göstermiş oldukları yüksek performans ve özverili çalışmalar nedeni ile Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın desteğiyle, Mardin gezisiyle bir araya geldi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Serpil Kılıç'ın gözetiminde gönüllerince eğlenen, iş yaşamının vermiş olduğu stresten uzaklaşan ve moral depolayan hemşireler Mardin, Midyat, Mor Gabriel Manastırı, Kasımiye Medresesi gibi birçok gözde tarihi mekanı gezerek stres attı. Hemşirelere, "Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun'" yazan kurabiyelerin dağıtıldığı etkinlikte hemşireler bu özel günün tadını çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, bu güzel organizasyon için Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kubba'ya teşekkürlerini iletti.