Medical Point Gaziantep Hastanesi Engelli Gençlerin Muayenelerini Ücretsiz Gerçekleştirdi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla engelli gençlerin muayenelerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Hastane yetkilileri, gençlerin detaylı muayenelerinin yapıldığını ve uygun tedavilerin önerildiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla engelli gençlerin muayenelerini gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın öncülüğünde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndaki 20 engelli gencin ortopedi ve dahiliye muayenelerini ücretsiz yerine getirildi.

Açıklamada, epilepsi tanısı alan görme engelli bir gencin nöroloji muayenesi ile ortopedik engeli olan diğer gencin ameliyatının da ücretsiz yapılacağı bildirildi. Muayenelerin ardından yapılan yemek etkinliğinde Başhekim Prof. Dr. Şahin ve Başhekim Yardımcısı Dr. Ezgi Salar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Ayfer Özçetin'e çiçek takdiminde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, gençlerin detaylı muayenelerinin gerçekleştirildiğini, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan misafirlere medikal tedavi uygulandığını belirtti.

Taşkıran, genç misafirlerin ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin süreç hakkında bilgilendirildiğini vurgulayarak, bu gençlerin düzenli olarak sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, genç misafirlerin ortopedik muayenelerini ayrıntılı bir şekilde yapıldığını belirterek, uygun tedavilerin misafirlere önerildiği ve reçete oluşturulduğunu aktardı.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ise, "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle 20 gencimizle bir araya geldik. Engelli gençlerimizin ayrımcılığa ve negatif tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine vurgu yapmak, istihdamı artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu etkinlikte bir araya geldik.

Bugün burada birbirinden değerli misafirlerimizi ağırlamaktan onur ve gurur duyduk. Hastanemiz gelecekte de engelli gençlere desteğini sürdürecektir. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasında bulundu.