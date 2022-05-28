MediaTrend uygulaması yenilendi - Haberler

Avrupa'nın en büyük teknoloji zincir mağazalarından olan ve Türkiye'de her geçen gün faaliyetlerini artıran MediaMarkt'ın teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'in mobil uygulaması yenilendi.

ShiftDelete.Net ekibinden isimlerinde yer aldığı MediaTrend dergisi, her ay yeni sayısı ile teknoloji dünyasında olup bitenleri okuyucularına aktarırken, özel köşe yazıları ve rehber içerikleri ile ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra MediaTrend'in internet sitesi teknoloji haberlerine ev sahipliği yapıyor.

Yeni MediaTrend uygulaması neler sunuyor?

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulamayı açtığınızda, sizleri derginin yeni sayısı karşılıyor. Tek bir tuşla dergiyi cihazınıza indirebiliyor ve bu sayede internet bağlantısı olmadığında da okumaya deva edebiliyorsunuz. Derginin önceki sürümleri sayfanın alt kısmında yer alırken, ikinci sekmeye geçtiğinizde indirdiğiniz dergileri toplu bir şekilde görüntülemenizi sağlayan Kütüphane sizleri karşılıyor.

Anlık bildirimler sayesinde son dakika gelişmelerinden haberdar olmanızı sağlayan uygulamadan çıkmadan, MediaTrend'in internet sitesine ulaşarak teknoloji haberlerini okuyabiliyorsunuz.

MediaTrend Android uygulamasını indirmek için tıklayın

MediaTrend iOS uygulamasını indirmek için tıklayın

Mediatrend Mayıs 2022 sayısında neler var?

Her zaman olduğu gibi yine teknolojiyle dolu bir sayı sizleri bekliyor. Mobil Hayat köşemizde Huawei'nin son amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs 2 cihazına yer verdik. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan telefon hakkında merak edilen tüm ayrıntılara yer verdik.

Yaz mevsimine artık sayılı bir süre kaldı. Dolayısıyla herkesin içini bir tatil heyecanı kaplamış durumda. Peki ya Mayıs ayında tatil yapmayı düşündünüz mü? Yaza başlamadan kısa bir tatil kaçamağı yapmayı düşünüyorsanız, gezi sayfamıza göz atmayı ihmal etmeyin!

Bu ay bilgisayar köşemizde çok merak edilen iki önemli konuya parmak bastık. Bunlardan ilki, "hangi internet tarayıcısını tercih etmeliyim?" diyenler için… Piyasadaki önde gelen tarayıcı programlarını sizler için inceledik ve her birinin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Öte yandan Windows'tan sıkılanlar için alternatif işletim sistemlerinden sizler için bahsettik. Belki de yeni bir işletim sistemine şans verme zamanı gelmiştir, ne dersiniz?

Mediatrend Mayıs sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

Robot süpürgelerden kişisel bakım ürünlerine, akıllı televizyonlardan podcast yayıncılığına, teknoloji dolu yeni sayımız sizleri bekliyor!

Shiftdelete / Güncel