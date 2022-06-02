Mediatrend Haziran sayısı çıktı! İndirdiniz mi? - Haberler

Haziran ayı geldi çattı ve yaz mevsimi resmen başladı. Havaların ısınmasına bir de okulların kapanması eklenince, MediaTrend ailesi olarak bu sayımızı karne tatiline adamazsak olmaz dedik. Bu nedenle bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak için en ideal ay olan Haziran'ın gelişini rengarenk sayfalarımızla kutlamaya karar verdik.

Mediatrend Mayıs sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mediatrend Haziran sayısında ne var?

Bu ay ana konumuz tabii ki karne tatili. Sizler için bütün yıl çalışarak iyi notlar getiren çocuklarınıza neler alabileceğiniz konusunda kafa patlattık ve ortaya harika önerilerden oluşan bir liste çıkardık. Öte yandan tatilin başlangıcı olan karne gününde çocuklarınızla keyifli bir gün geçirebilmeniz için de bazı tavsiyelerde bulunduk.

Tatil sezonu başladı ve siz hala bir plan yapmadınız mı? Hiç sorun değil, yaz tatiline heyecan katmak ve farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için harika önerilerimiz var. Eğer ben yurt dışı tatili yapmak istiyorum diyenlerdenseniz, dünya lezzetlerini önceden denemeniz ve nereye gideceğinize karar vermeniz için de farklı tariflerle karşınıza çıktık.

Her zaman olduğu gibi yine teknolojiyle dolu bir sayı sizleri bekliyor. Mobil Hayat köşemizde Google'ın tanıttığı uygun fiyatlı amiral gemisi Pixel 6a modeline yer verdik. Renkli tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken telefon hakkında merak edilen tüm ayrıntıları anlattık. Buna ek olarak yine I/O 2022'de tanıtılan Android 13'ü tüm detaylarıyla anlattık.

Bilgisayar köşemizde ise oldukça merak edilen konularla karşınıza çıktık. İki yaşayan efsane Windows ve macOS'u karşılaştırarak, hangi işletim sisteminin size uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca zamanda bir yolculuğa çıkarak, internet tarayıcılarının geçmişine göz attık.

Elbette objektif tutkunlarını da unutmadık… Yaz tatilinde işinize yarayacak tüyolar hazırladık ve eşsiz kareler yakalamanıza yardımcı olmaya çalıştık. Her ne kadar akıllı telefonların kameraları zaman içerisinde çok gelişse de ben profesyonel çekimler istiyorum diyenler için de her bütçeye uygun fotoğraf makineleri listesi hazırladık.

Eğlence Dünyası kategorimizde ise Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'ye ve yenilenen PlayStation Plus sistemine göz attık. Tüm bunlara ek olarak yaz için soğutma çözümlerinden tutun da evinizin ambiyansını değiştirecek aydınlatmalara kadar her şey yeni Mediatrend Haziran sayımızda.

Bu sıcak günlerde içinizi serinletecek içeceklerinizi hazırladıysanız, Haziran sayımıza hep birlikte göz atalım…

MediaTrend uygulaması yenilendi

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