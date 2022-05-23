MediaTek Dimensity 1050 tanıtıldı: İşte özellikleri - Haberler

Mobil işlemci portföyünü genişletmek için çalışan MediaTek, yayınladığı bir basın açıklamasıyla Dimensity 1050 yonga setini tanıttı. Teknik özellikler açısından Dimensity 1100'ün daha düşük bir versiyonu olan Dimensity 1050, şirketin mmWave ve 6GHz altı 5G teknolojilerine sahip olan ilk işlemcisi olma niteliği taşıyor.

MediaTek Dimensity 1050 özellikleri

TSMC tarafından 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 1050, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. İki adet 2,5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A78 performans çekirdeği bulunurken, diğerleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre, 6 tane de verimlilik çekirdeği kullanılıyor.

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Oyun performansını optimize ederek daha sürükleyici bir deneyim sunan MediaTek HyperEngine 5.0 teknolojisine ev sahipliği yapan yonga seti, ARM Mali-G610 GPU'yu bünyesinde barındırıyor. Ayrıca donanım hızlandırmalı AV1 video kod çözme, HDR10+ ve Dolby Vision özellikleriyle 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip Full HD+ ekranları da destekliyor.

MediaTek Dimensity 1050, hem mmWave hem de 6GHz altı 5G bağlantı desteğine sahip olduğundan, akıllı telefon üreticileri her iki teknolojiyi de kullanabiliyorlar. Aynı zamanda ayrıca 6GHz altı (FR1) spektrumunda 3CC ve mmWave (FR2) spektrumunda 4CC sunarak LTE + mmWave kombinasyonuna kıyasla yüzde 53'e kadar daha fazla aşağı bağlantı hızları sağlayabiliyor.

Wi-Fi 6E ve 2×2 MIMO anten desteğine sahip Dimensity 1050 tarafından desteklenen ilk akıllı telefonların Temmuz – Eylül arasında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.