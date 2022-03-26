MediaMarkt'tan "Bahar Temizliği" kampanyası

MediaMarkt, baharın gelişine özel bir kampanya başlattı.

MediaMarkt açıklamasına göre, 28 Mart'a kadar sürecek "Bahar Temizliği" kampanyasında, başta şarjlı, dik, torbasız ve robot süpürgeler ile ütüler olmak üzere pek çok üründe çeşitli hizmet ve fırsatlar sunulacak.

Kampanya hem MediaMarkt mağazalarında hem de "mediamarkt.com.tr"de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, seçili elektrikli mutfak aletlerinde de çeşitli hizmet ve fırsatlar sunuluyor.