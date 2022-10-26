MEDENİYETLER KOROSU'NUN KONSERİNDE ELEKTRİK KESİLDİ; TELEFON IŞIĞINDA DEVAM ETTİLER

HATAY'da Medeniyetler Korosu tarafından verilen konserde elektrikler kesildi. İlahi söyleyen sanatçılar, izleyicilerin cep telefonu ışıklarıyla konsere devam etti. Üç semavi dinin mensuplarından oluşan Medeniyetler Korosu tarafından Antakya Medeniyetler Evi'nde düzenlenen konser sırasında elektrik kesintisi yaşandı. Kesintisi sırasında ilahi okuyan sanatçılar konseri kesmeyerek devam etti. Telefonunlarının ışıklarını açan izleyiciler de sanatçılara eşlik etti. Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, elektrik kesintisi sırasında teknik aksaklık nedeniyle jeneratörün devreye girmediğini belirtti. Kesinti sırasında izleyicilerle birlik içinde ilahiye devam etmelerinden duydukları mutluluğu anlatan Özfırat, şunları söyledi ??Verdiğimiz özel konser sırasında tam ilahi söylerken duygusal bir görüntü ortaya çıktı. Tüm izleyiciler telefon ışıkları eşliğinde söylediğimiz ilahiye eşlik etti. Çok memnun olduk. Ülkemizin birlik ve berberliğini bozmaya çalışanlara çok güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum.?? Konser sırasında gerçekleşen elektrik kesintisi yaklaşık 30 dakika sürdü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel